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В городе состоятся дебаты пешеходов, велосипедистов и водителей. Кто кого?

18.09.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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19 сентября (среда), 18-30, Технопарк (Пионерская 52), 2 этаж, конференц зал. Что будет?


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58938.php

В городе состоятся дебаты пешеходов, велосипедистов и водителей. Кто кого?

Возможность встретиться вместе пешеходам, велосипедистам, автомобилистам, высказать своё мнение о приоритете в городе, претензии к друг-другу, а главное попытаться найти компромисс и настроится на понимание и взаимоуважение.

Участвовать можно:

- в роли зрителя (возможность наблюдать за дебатами, высказать своё мнение по окончанию основной части и на специальных формах во время мероприятия)
- в роли участника команды пешеходов/велосипедистов/автомобилистов (непосредственное участие в дебатах - будут отобраны команды по 5 человек)
- в качестве эксперта или представителя СМИ.

Регистрация для всех тут: https://goo.gl/forms/coUQI9erQ65dFR9v1

Как быть с велосипедистами выскакивающими со спины на тротуаре? Кто имеет приоритет на переходе с велополосой? Что делать если на велополосе припарковано авто? 

Ждём! 

19 сентября, 18-30, Технопарк (Пионерская 52), 2 этаж, конференц зал.
Дебаты ч.2. Всем зарегистрированным участникам памятные сувениры от ТАКСИ СИТИ Брест 565-66-66
Задать вопросы можно тут: 029 222 58 28, zavelobrest@gmail.com
Мероприятие проводится в рамках Европейской недели мобильности в Бресте при участии представителей Брестского горисполкома и УГАИ УВД Брестской области.

 
Теги: Брест
 
 
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19 сентября (среда), 18-30, Технопарк (Пионерская 52), 2 этаж, конференц зал. Что будет? Возможность встретиться вместе пешеходам, велосипедистам, автомобилистам,...
 
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