|
В городе состоятся дебаты пешеходов, велосипедистов и водителей. Кто кого?
18.09.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
19 сентября (среда), 18-30, Технопарк (Пионерская 52), 2 этаж, конференц зал. Что будет?
Возможность встретиться вместе пешеходам, велосипедистам, автомобилистам, высказать своё мнение о приоритете в городе, претензии к друг-другу, а главное попытаться найти компромисс и настроится на понимание и взаимоуважение.
Участвовать можно:
Регистрация для всех тут:
Как быть с велосипедистами выскакивающими со спины на тротуаре? Кто имеет приоритет на переходе с велополосой? Что делать если на велополосе припарковано авто?
Ждём!
19 сентября, 18-30, Технопарк (Пионерская 52), 2 этаж, конференц зал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 сентября (среда), 18-30, Технопарк (Пионерская 52), 2 этаж, конференц зал. Что будет? Возможность встретиться вместе пешеходам, велосипедистам, автомобилистам,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)