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22 сентября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
18.09.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
22 сентября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
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22 сентября 2018 года
С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями города Бреста проведет председатель Брестского городского исполнительного комитета
Рогачук Александр Степанович.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 03 86.
С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Бреста
Царук Игорь Георгиевич.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 21 06 12.
С 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Московского района г. Бреста
Семенюк Владимир Анатольевич.
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (8 0162) 42 40 77.
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22 сентября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
22 сентября работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 22 сентября 2018 года С 9.00 до 12.00...
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