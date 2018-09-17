ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте открыли библиотеку на улице Дубровской

18.09.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Филиал №2 центральной городской библиотеки переехал с территории завода бытовой химии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58932.php

В Бресте открыли библиотеку на улице Дубровской

Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Теперь он приглашает читателей по новому адресу: Дубровская, 5/1.

С 1970 года

Как рассказала директор библиотеки Светлана Городецкая, ремонтные и отделочные работы заняли около полугода, но идея с перенесением филиала возникла раньше. Условия работы библиотекарей на старом месте были не самыми комфортными. «Тесно, холодно и сыро. Мы ничего не могли с этим поделать, так как сам завод переживал не лучшие времена». Большую подготовительную работу провела предыдущий директор Светлана Семашко, благодаря которой в конце прошлого года на нужды библиотеки выделили средства из городского бюджета.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58932.php

В Бресте открыли библиотеку на улице Дубровской


Сначала хотели перенести филиал в центр города, но там нет недостатка в культурных учреждениях. «Есть и областная, и городская библиотеки, театр, а на Дубровке чуть ли не единственный центр культуры — наша библиотека», — отметила Светлана Городецкая. Между тем филиал ежегодно посещают до двух тысяч человек. Открылся он в 1970 году. Первоначально располагался на Киевке, а в 80-е переехал на Дубровку.

18 тысяч книг

Теперь библиотека находится на первом этаже жилого дома. Ремонт делали специалисты городского ЖРЭУ. Кроме оборудования библиотеки они отремонтировали фасад дома, утеплили и покрасили его. А благодаря спонсорской помощи удалось пополнить фонд филиала 557 новыми книгами для детей.

«Теперь нашим читателям доступно больше восемнадцати с половиной тысяч книг, газеты и журналы», — сказала заведующая филиалом Татьяна Кузьмич. Также есть просторный читальный зал.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Филиал №2 центральной городской библиотеки переехал с территории завода бытовой химии. Автор фото: Алексей ГАНЧУК Теперь он приглашает читателей по новому...
 
Новости дня
Новости разные
 
Робім не для чужых – робім для сябе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Новости Полоцка
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.09.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика