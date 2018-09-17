В Бресте открыли библиотеку на улице Дубровской

Филиал №2 центральной городской библиотеки переехал с территории завода бытовой химии.



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Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Теперь он приглашает читателей по новому адресу: Дубровская, 5/1.



С 1970 года



Как рассказала директор библиотеки Светлана Городецкая, ремонтные и отделочные работы заняли около полугода, но идея с перенесением филиала возникла раньше. Условия работы библиотекарей на старом месте были не самыми комфортными. «Тесно, холодно и сыро. Мы ничего не могли с этим поделать, так как сам завод переживал не лучшие времена». Большую подготовительную работу провела предыдущий директор Светлана Семашко, благодаря которой в конце прошлого года на нужды библиотеки выделили средства из городского бюджета.



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Сначала хотели перенести филиал в центр города, но там нет недостатка в культурных учреждениях. «Есть и областная, и городская библиотеки, театр, а на Дубровке чуть ли не единственный центр культуры — наша библиотека», — отметила Светлана Городецкая. Между тем филиал ежегодно посещают до двух тысяч человек. Открылся он в 1970 году. Первоначально располагался на Киевке, а в 80-е переехал на Дубровку.



18 тысяч книг



Теперь библиотека находится на первом этаже жилого дома. Ремонт делали специалисты городского ЖРЭУ. Кроме оборудования библиотеки они отремонтировали фасад дома, утеплили и покрасили его. А благодаря спонсорской помощи удалось пополнить фонд филиала 557 новыми книгами для детей.

«Теперь нашим читателям доступно больше восемнадцати с половиной тысяч книг, газеты и журналы», — сказала заведующая филиалом Татьяна Кузьмич. Также есть просторный читальный зал.