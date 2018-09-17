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Благосостояние белорусов продолжает расти: увеличились реальные доходы и зарплаты
18.09.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси растет благосостояние населения, следует из официальной статистики. Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-июле выросли на 7,7% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат. При этом реальные зарплаты, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, за этот же период увеличились на 12,9%.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Для сравнения: в первом полугодии реальные располагаемые доходы белорусов
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,4%.
В 2017 году реальные располагаемые денежные доходы белорусов
Правительство
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В Беларуси растет благосостояние населения, следует из официальной статистики. Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-июле выросли на 7,7% к...
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