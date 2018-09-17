Благосостояние белорусов продолжает расти: увеличились реальные доходы и зарплаты

В Беларуси растет благосостояние населения, следует из официальной статистики. Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-июле выросли на 7,7% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат. При этом реальные зарплаты, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, за этот же период увеличились на 12,9%.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Для сравнения: в первом полугодии реальные располагаемые доходы белорусов выросли на 7,6% к аналогичному периоду прошлого года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,9%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,4%.

В 2017 году реальные располагаемые денежные доходы белорусов увеличились на 2,4% к 2016-му. При этом в 2016 году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет (на 6,9%).

Правительство прогнозирует , что реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2%.