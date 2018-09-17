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На Городокщину прибыли молодые специалисты

18.09.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Врач-психиатр-нарколог Екатерина Лишенко, процедурная медсестра хирургического отделения Карина Радченко и медицинская сестра кабинета врача-эндокринолога Анастасия Исакова (на снимке) влились в дружный трудовой коллектив Городокской ЦРБ в этом году.

Девушки признаются, что осваиваться на первом рабочем месте немного волнительно, но более опытные товарищи помогают и поддерживают. Молодые медики, получившие в учебных заведениях теоретическую базу, теперь будут применять ее на практике, учиться взаимодействовать с коллегами и пациентами.

  104 молодых специалиста и молодых работника пополнили трудовые коллективы учреждений и предприятий Городокщины в этом году, 36 из них — выпускники вузов, 40 — ССУЗов, 28 — ПТУ. По состоянию на 14.09.18 г. закрепился 91 из прибывших в район в этом году. 31 из них имеют высшее образование, 35 — среднее специальное, 25 — профессионально-техническое.

  На сельскохозяйственных предприятиях региона закрепились 35 человек, в торговле — три, в лесном хозяйстве — семь, в сфере образования — 17, в учреждениях здравоохранения — 13, коллективы учреждений культуры пополнились двумя новыми работниками.

  13 человек из числа распределенных выбыли: трое на службу в войсках Вооруженных Сил Республики Беларусь, один — для обучения на дневном отделении вуза, восемь — поступили учиться в различные учебные заведения. Один молодой специалист за столь короткий срок успел отличиться не с самой лучшей стороны и был уволен за прогулы.

  Из 137 молодых специалистов и молодых рабочих, которые приехали работать в Городокский район в прошлом году, по состоянию на 14.09.2018 г. в учреждениях и на предприятиях трудятся 80 человек. Из них 28 специалистов, имеющих высшее образование, 40 — среднее специальное, 12 — профессионально-техническое. В 2017 г. выбыло 20 человек, в 2018 г. — 37. Самая популярная причина — призыв на службу в армию. За два года служить отправились 25 человек из числа распределенных в 2017 г. 10 молодых специалистов были перераспределены. 11 человек продолжили получать образование, поступив в учебные заведения. Семь отработали положенный срок и приняли решение искать другую работу. Один специалист был уволен по согласованию сторон, а трое — за прогулы.

  На местах для молодых специалистов созданы условия, необходимые для успешного применения теоретических знаний на практике. Они, энергичные и активные, будут строить завтра региона и свои судьбы, создавать семьи и растить детей. Для многих, приехавших к нам из других районов и областей республики, Городокщина станет вторым домом, откуда даже после окончания срока обязательной отработки не захочется уезжать.

Любовь ШЛЕЙКО.

На Городокщину прибыли молодые специалисты
Подробнее читайте в №71  от  18.09.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
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Врач-психиатр-нарколог Екатерина Лишенко, процедурная медсестра хирургического отделения Карина Радченко и медицинская сестра кабинета врача-эндокринолога...
 
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