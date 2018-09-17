Передовик Городокского района газобнажения

Коллеги и руководство говорят о водителе Городокского района газоснабжения филиала ПУ «Витебскгаз» Александре Пушкарёве, что он «работает на совесть». Трудолюбивый, ответственный работник ежедневно проезжает более сотни километров по Городокщине, доставляя баллоны со сжиженным газом в деревни и агрогородки. За отличную работу Александра Викторовича занесли на районную Доску почета.





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