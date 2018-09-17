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Осенние полевые работы на Городокщине

18.09.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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График работы тружеников села Городокщины по-прежнему напряженный: кормозаготовки, уборка кукурузы, пахота, сев озимых — это далеко не полный перечень тех дел, которыми сейчас живут земледельцы района.

Сводка управления по сельскому хозяйству и продовольствию по состоянию на 13 сентября свидетельствует: с уборкой зерновых и зернобобовых в хозяйствах справились на 100%. Жатва на полях района завершена: из запланированных 10736 га намолотили 22678 тонн зерна, средняя урожайность составила 21,1 ц / га. Пахоты выполнили на 6310 га, что составило 80% от запланированного. Самая большая площадь под пашню — в ОАО «Птицефабрика Городок» — 3000 га. Здесь выполнили план на 76%. Одновременно на поля сельхозпредприятия внесли 42000 т органики, на площади 4,2 тыс. га внесены глифосаты.

  Как отметила главный специалист отдела производства управления по сельскому хозяйству и продовольствию Ирина Прыжанкова, особое внимание сейчас хозяйства уделяют посеву озимых зерновых культур. Заботы сельских тружеников понятны — нужно не только убрать выращенный урожай, но и позаботиться о будущем. Сев озимых необходимо провести в 7800 га. Много сделано уже на озимом клине: засеяли 3500 га, что составляет 45% от запланированного. Эту работу активно ведут все сельхозпредприятия. Из 170 га убрали семенники бобовых трав и намолотили 17,1 т. От соломы освободили 11300 га полей, заготовили ее 8800 т.

  Каждый час на вес золота и у кормозаготовителей хозяйств. Основная их забота — убрать кукурузу. «Царица полей» занимает на полях района 3135 га. По состоянию на 13 сентября ее убрали на силос и зеленый корм с площади 827 га, средняя урожайность составила 189 ц / га.

  Для общественного скота создана отличная кормовая база: заготовили 1997 т сена, 53387 т сенажа, 21171 т силоса заложены в силосные траншеи, из них 13200 т — из кукурузы. На условную голову скота заготовлено 18,83 ц. к. ед.

  Работы в хозяйствах много. От своевременного ее проведения со строгим соблюдением технологий, старательности земледельцев зависят будущий урожай, успешная зимовка скота, а также экономическая стабильность района и личное благосостояние работников сельского хозяйства.

Осенние полевые работы на Городокщине

Подробнее читайте в №70  от  14.09.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
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График работы тружеников села Городокщины по-прежнему напряженный: кормозаготовки, уборка кукурузы, пахота, сев озимых — это далеко не полный перечень тех...
 
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