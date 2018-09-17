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Леса — зеленая краса Городокщины

18.09.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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16 сентября отмечается День работников леса. Лес — одно из главных богатств нашего государства, важнейший экономический и экологический ресурс. Поэтому его воспроизводство и рациональное использование всегда находятся в поле зрения руководства страны. Особую значимость данный вопрос приобретает на Городокщине, так как лесистость нашего района составляет 52%. Растить лес и грамотно с ним работать в регионе — задача государственного лесохозяйственного учреждения «Городокский лесхоз» Витебского производственного лесохозяйственного объединения. 

Городокский лесхоз, общая площадь которого составляет 150,4 тыс. га является одним из крупнейших по размеру в республике. Площадь, покрытая лесом, — 129,12 тыс. га (88%). Леса 1-й группы составляют 48 тыс. га (32% от общей площади лесхоза).  Порядка 70% в составе лесов нашего района занимают мягколист­венные (ольха, береза, осина) и только 30% — более ценные, хвойные и твердолиственные насаждения. Средний возраст насаждений составляет 45 лет. Общий запас хвойных насаждений составляет почти 8,5 млн кубометров, твердолиственных — 86 тыс. кубометров, мягколиственных — 17,6 млн кубометров. Ежегодная расчетная лесосека по рубкам главного пользования составляет 301,7 тыс. кубометров.   Сейчас в состав Городокского лесхоза входят Вышедское, Городокское, Езерищенское, Межанское, Пальминское, Руднянское, Смоловское, Холомерское лесничества. Успешно работает цех деревообработки. Важные  объекты в структуре предприятия — станция погрузки вагонов и лесопункт. Леса — зеленая краса Городокщины
 Подробнее читайте в №70 от 14.09.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
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16 сентября отмечается День работников леса. Лес — одно из главных богатств нашего государства, важнейший экономический и экологический ресурс. Поэтому его...
 
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