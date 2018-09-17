Информационная встреча с жителями Пыхани





Председатель Ветковского районного Совета депутатов Виктор Иванович Масейков провёл информационную встречу с жителями агрогородка Пыхань. Подобная форма общения представителей власти с гражданами практикуется уже не первый месяц и проводится для того, чтобы, с одной стороны, проинформировать население об основных показателях социально-экономической жизни района, а с другой — выяснить нужды и запросы населения с целью оперативного решения насущных проблем.

В Пыхани Виктор Иванович по традиции сначала рассказал сельчанам о том, как живёт район, назвал проблемы, с которыми удалось справиться и которые ещё решаются. А потом встреча приобрела формат диалога, в ходе которого глава районного депутатского корпуса и председатель сельского Совета депутатов Владимир Шапоров затронули все волнующие местных жителей темы.

Как оказалось, одной из самых главных проблем в агрогородке являются бездомные собаки. Местные жители практически единодушно высказали предположение о том, что данные животные плодятся под патронажем сердобольных работников ферм, используются как помощники сторожевой охраны, но значительную часть времени бродят по сельским улицам. Представители сельхозпредприятия здесь же парировали на данные обвинения словами о том, что работники хозяйства собак не выращивают, они сами плодятся. Виктор Иванович пояснил спорящим, что данная проблема характерна для многих уголков района и связана с тем, что сегодня законом запрещён отстрел собак, а разрешён лишь их отлов специализированными предприятиями. К ним за помощью и поручено обратиться главе местного сельсовета.

Пенсионер Александр Сергеевич Зеленский рассказал, что у него за огородом есть ветхая труба котельной, и поинтересовался, когда её отремонтируют. Им же был поднят вопрос о протечках старой водонапорной башни. Виктор Масейков решение этой проблемы поручил местному сельсовету, одновременно пообещав оказать помощь в случае затруднения организации необходимых работ.

Сельчанами были также озвучены жалобы на качество водопроводной воды, просьбы разрешить остановки общественного транспорта по требованию, оборудовать остановочный павильон на площадке, где дети ждут автобус в школу и сады.

Задавал вопросы и Виктор Иванович. В частности, председатель райсовета депутатов интересовался работой ТУП «ВеткаТорг»: хватает ли жителям агрогородка завозимых продуктов, достаточен ли ассортимент. Выяснилось, что претензий к работникам торговли у сельчан не возникает, а единственным минусом местного магазина, по их мнению, стало введение системы самообслуживания. На это Виктор Иванович ответил людям, что подобная форма организации торговли считается более удобной и сводится к тому, чтобы покупатель сам мог выбирать товар по душе. После информационной встречи Виктор Масейков отправился в магазин, чтобы посмотреть на изменения и поговорить с людьми, стоящими за прилавком. В итоге все пришли к выводу, что вскоре система самообслуживания станет привычной для сельчан и не будет вызывать каких-либо жалоб.

Жители также согласились с мнением председателя сельсовета Владимира Шапорова о том, что в последние годы в агрогородке активно приводятся в порядок дороги и тротуары, и что с каждым годом Пыхань выглядит всё лучше и удобнее для жизни.

Прощаясь, Виктор Масейков поблагодарил людей за вопросы и пообещал, что решение всех озвученных проблем будет держать на контроле до их исправления.

Е. ЧУДУКОВА.