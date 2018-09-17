Председатель Ветковского районного Совета депутатов провёл приём граждан в агрогородке Шерстин





Председатель Ветковского районного Совета депутатов Виктор Иванович Масейков в четверг провёл приём граждан в агрогородке Шерстин. На встрече присутствовала председатель сельсовета Светлана Ивановна Тимохова.

На встречу к главе районного депутатского корпуса пришли две жительницы агрогородка: каждая со своими проблемами и надеждой на скорейшее разрешение волнующих их вопросов. Но оказалось, что поднятые женщинами темы имеют не только личное, но и общественное звучание. Так, Наталья Михайловна Малахова подняла тему качества питьевой воды в системе водоснабжения населённого пункта. Фильтры, установленные в доме, не помогают избавиться от ржавчины в воде, — пожаловалась сельчанка. Да и хватает этого расходника лишь на месяц, что по итогам года выливается в солидную для семейного бюджета сумму. Виктор Иванович предложил провести анализ воды в районном центре гигиены и эпидемиологии и поручил произвести данную процедуру председателю сельсовета Светлане Тимоховой, которой также в целях решения существующей проблемы необходимо связаться с КЖУП «Ветковское».

Второе обращение Натальи Михайловны выражало общее недовольство сельчан тем фактом, что в агрогодке на расстоянии практически в три километра оборудованы только три остановки общественного транспорта. При этом лишь одна из трёх расположена по направлению из Ветки в Присно. Люди возмущены — ходить далеко, неудобно; нужны дополнительные остановочные пункты. Виктор Иванович попросил главу сельсовета написать официальное письмо дорожникам и пообещал помочь с решением озвученной проблемы.

А вот жительница Шерстина Ольга Петровна Сенчина пожаловалась на задержку в невыплате заработной платы. Женщина также обратила внимание Виктора Масейкова на то обстоятельство, что в четыре часа утра сельчанкам страшно ездить на работу на ферму, так как в агрогородке в это время не включено уличное освещение.

Е. ЧУДУКОВА.