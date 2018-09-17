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Президент согласовал назначение нового руководителя Пинского райисполкома
18.09.2018 — Разное | Полесская правда
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На пост председателя Пинского райисполкома согласован Игорь Брилевич, который до настоящего времени работал в должности директора сельскохозяйственного предприятия филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат».
Напомним, 5 сентября
По информации
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> Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. На пост председателя...
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