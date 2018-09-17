Президент согласовал назначение нового руководителя Пинского райисполкома



Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

На пост председателя Пинского райисполкома согласован Игорь Брилевич, который до настоящего времени работал в должности директора сельскохозяйственного предприятия филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат».





Игорь Брилевич родился в 1981 году в Пинске. Окончил Брестский государственный технический университет, Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начинал инженером по маркетингу УП «Завод «Камертон». С 2003 года работал ведущим специалистом, с 2006-го – главным специалистом, с 2008 года – заместителем начальника отдела экономики райисполкома. С апреля 2009 года исполнял обязанности заместителя председателя по экономике и финансам районного исполнительного комитета, в феврале 2018 года был утвержден на должность директора сельскохозяйственного предприятия филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат». Женат, воспитывает двоих детей.