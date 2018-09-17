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Председатель Пинского МКГК и начальник Пинского межрайотдела УДФР проведут «прямую линию» и приём граждан
18.09.2018 — Разное | Полесская правда
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С 12.00 до 13.00 в здании филиала «Камертон» ОАО «Интеграл» – управляющая копания холдинга «Интеграл» по адресу: г. Пинск, ул. Брестская, д. 137 будет проводиться личный прием.
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Председатель Пинского МКГК и начальник Пинского межрайотдела УДФР проведут «прямую линию» и приём граждан
> 19 сентября с 11.00 до 12.00 по телефону 64-15-80 состоится «прямая телефонная линия» с председателем Пинского межрайонного Комитета государственного контроля...
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