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Председатель Пинского МКГК и начальник Пинского межрайотдела УДФР проведут «прямую линию» и приём граждан

18.09.2018 — Разное | Полесская правда  
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Председатель Пинского МКГК и начальник Пинского межрайотдела УДФР проведут «прямую линию» и приём граждан
19 сентября с 11.00 до 12.00 по телефону 64-15-80  состоится «прямая телефонная линия» с председателем Пинского межрайонного Комитета государственного контроля Брестской области Владимиром Павловичем Петько и начальником Пинского межрайонного отдела Управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Брестской области Валерием Николаевичем Велесницким.

С 12.00 до 13.00 в здании филиала «Камертон» ОАО «Интеграл» – управляющая копания холдинга «Интеграл» по адресу: г. Пинск, ул. Брестская, д. 137 будет проводиться личный прием.

 
 
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> 19 сентября с 11.00 до 12.00 по телефону 64-15-80  состоится «прямая телефонная линия» с председателем Пинского межрайонного Комитета государственного контроля...
 
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