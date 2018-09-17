Председатель Пинского МКГК и начальник Пинского межрайотдела УДФР проведут «прямую линию» и приём граждан



19 сентября с 11.00 до 12.00 по телефону 64-15-80 состоится «прямая телефонная линия» с председателем Пинского межрайонного Комитета государственного контроля Брестской области Владимиром Павловичем Петько и начальником Пинского межрайонного отдела Управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Брестской области Валерием Николаевичем Велесницким.

С 12.00 до 13.00 в здании филиала «Камертон» ОАО «Интеграл» – управляющая копания холдинга «Интеграл» по адресу: г. Пинск, ул. Брестская, д. 137 будет проводиться личный прием.