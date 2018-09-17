В Пинске вводится новый экспрессный маршрут до Логишина и обратно для изучения пассажиропотока



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в целях повышения качества транспортного обслуживания населения Пинского района с 1 октября открывается новый регулярный пригородный маршрут сообщением Пинск – Логишин – Пинск.

Новый маршрут Пинск – Логишин – Пинск будет обслуживаться в экспрессном сообщении по рабочим дням. Время отправления от АС «Логишин» – 06.40, время прибытия на остановочный пункт общественного транспорта «ОАО «Полесье» – 07.21.

Как подчеркнули в автобусном парке, такое изменение реализуется в качестве эксперимента на два месяца. По результатам работы будет приниматься решение о целесообразности дальнейшего обслуживания рейса.

Это не единственные изменения в в расписании маршрутов Пинского автобусного парка. Так, с 25 сентября в связи с крайне низким уровнем пассажиропотока и получаемыми убытками отменяются рейсы: