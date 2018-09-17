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В Пинске вводится новый экспрессный маршрут до Логишина и обратно для изучения пассажиропотока
18.09.2018 — Разное | Полесская правда
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Как подчеркнули в автобусном парке, такое изменение реализуется в качестве эксперимента на два месяца. По результатам работы будет приниматься решение о целесообразности дальнейшего обслуживания рейса.
Это не единственные изменения в в расписании маршрутов Пинского автобусного парка. Так, с 25 сентября в связи с крайне низким уровнем пассажиропотока и получаемыми убытками отменяются рейсы:
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> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в целях повышения качества транспортного обслуживания населения Пинского района с 1...
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