В Пинске ограничат движение большегрузов через мост



Мост через Пину нуждается в ремонте. Через него ограничат движение большегрузного транспорта.

Каждый день переправу пересекают около тысячи автомобилей. В том числе порядка 40 большегрузов грузоподъемностью свыше 20 тонн.

Теперешний пинский мост был построен в 1979 году, с тех пор трафик через него значительно увеличился, и его несущие конструкции не рассчитаны на такие нагрузки. По мнению специалистов, проблема с пинским мостом будет решаться порядка двух лет, ведь только на составление проектно-сметной документации уйдет год.

Есть еще один выход из сложившейся ситуации – строительство объездной дороги от улицы Достоевского, которое было в планах еще с советских времен. Для этого необходимо построить 15 километров автодороги и еще один мост через Пину.