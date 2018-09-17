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В Пинске ограничат движение большегрузов через мост

18.09.2018 — Разное | Полесская правда  
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В Пинске ограничат движение большегрузов через мост
Мост через Пину нуждается в ремонте. Через него ограничат движение большегрузного транспорта.

Каждый день переправу пересекают около тысячи автомобилей.  В том числе порядка 40 большегрузов грузоподъемностью свыше 20 тонн.

Теперешний пинский мост был построен в 1979 году, с тех пор трафик через него значительно увеличился, и его несущие конструкции не рассчитаны на такие нагрузки. По мнению специалистов, проблема с пинским мостом будет решаться порядка двух лет, ведь только на составление проектно-сметной документации уйдет год.

Есть еще один выход из сложившейся ситуации – строительство объездной дороги от улицы Достоевского, которое было в планах еще с советских времен. Для этого необходимо построить 15 километров автодороги и еще один мост через Пину.

 
 
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