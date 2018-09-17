Xiaomi представила куртку, которая сама нагревается и заряжается от сети

Один из суббрендов Xiaomi представил куртку, которая может нагреваться и заряжается от электросети. Об этом пишет Gizmochina.





Куртка подойдет как мужчинам, так и женщинам. Производитель отмечает, что зимой люди надевают дополнительную одежду, чтобы не замерзнуть, но с их новой курткой этого делать больше не нужно. Она самостоятельно нагреется до выставленной температуры, уделив особое внимание областям шеи и талии.





Представители компании отмечают, что куртку тщательно протестировали и она безопасна для покупателей. В нее встроена система защиты от перегрева и короткого замыкания, а также функция равномерного распределения тепла. При повышении определенного температурного уровня куртка автоматически снизит нагрев.





Набивка куртки на 90% состоит из гусиного пуха, а внешняя часть устойчива к брызгам и защищена по стандарту IPX7. Это значит, что куртка выдерживает нахождение под дождем или снегопадом.

Продажи куртки в Китае стартуют 15 октября. Цена в Китае — 79 долларов. На выбор будет доступно несколько размеров.

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