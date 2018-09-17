Кадровые перестановки: бывший глава Минпрома стал помощником президента





Согласно сообщению пресс-службы президента, бывший министр промышленности Виталий Вовк назначен помощником президента Беларуси — инспектором по Витебской области.

Напомним, Виталий Вовк занимал различные должности на Минском автомобильном заводе и заводе колесных тягачей. В декабре 2014 года был назначен министром промышленности Беларуси. В августе текущего года он был освобожден от этой должности. Решение было принято Александром Лукашенко после жесткого разговора на совещании в Орше в связи с невыполнением поручений руководителя государства по комплексному развитию Оршанского района.

Также, как сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко назначил заместителем председателя Комитета государственного контроля Василия Герасимова. До настоящего времени он работал в должности помощника президента Беларуси — инспектора по Брестской области.

Сегодня,18 сентября, в свою очередь, были назначены новые послы — Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Латвии стал Василий Маркович. Алексей Самосуев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Финляндии и по совместительству в Дании. Кроме того, президент назначил Вячеслава Бриля Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Кот-д'Ивуаре по совместительству.

