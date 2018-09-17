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Новые зоны платной парковки появятся в Минске с 1 октября

18.09.2018 13:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Новые зоны платной парковки появятся в Минске с 1 октября
Тариф будет составлять Br1 за час. © / Фото из открытых источников


Новые зоны платной парковки появятся в Минске с 1 октября, сообщили в ГУ "Парковки столицы".

Водителям придется платить за стоянку по ул.Кирова (обе стороны от ул. Свердлова до ул. Ленина), ул. Свердлова (обе стороны от ул. Кирова до ул. Ульяновской), ул. Володарского (обе стороны от ул. Кирова до пр. Независимости) и ул. Хмельницкого (обе стороны от ул. Я. Коласа до пр. Независимости).

Новые зоны платной парковки появятся в Минске с 1 октября В Минске работают авто ГАИ с приборами фотофиксации нарушений парковки

Тариф будет составлять Br1 за час.

Всего в Минске насчитывается 45 зон платной парковки более чем на 3,3 тыс. мест. До 2020 года планируется оборудовать около 25 тыс. платных парковочных мест в границах 2-го городского транспортного кольца.

Предусмотрены различные варианты оплаты: с помощью SMS-сообщения, USSD-запроса, приложения для смартфона и интернет-банкинга, также через платежный терминал или по карте парковки. Установлено три тарифа: Br1, Br2 и Br5 в час. Дороже всего стоит услуга в районе Верхнего города.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
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