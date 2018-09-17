Татьяна Навка обтянула округлившийся живот



Татьяна Навка. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda





Татьяна Навка. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Накануне, 17 сентября, в Малом театре был устроен торжественный прием по случаю юбилея журнала Tatler. Гламурному изданию исполнилось десять лет. Мероприятие почтили своим присутствием многие отечественные знаменитости. В объективы фотокамер пронырливых журналистов попали певицас супругом, актриса, телеведущая, шоумен, продюсер, дизайнер, бывшая женаМатильда и многие другие.Не осталась в стороне и прославленная фигуристка. Для выхода в свет она выбрала черное кружевное платье на чехле с открытыми плечами. Дополнила образ спортсменка лаконичными босоножками и неброскими аксессуарами. Ушлые репортеры обратили внимание на то, что платье, сидящее по фигуре, несколько обтянуло будто бы округлившийся живот Татьяны.В Сети пользователи пошли еще дальше в своих наблюдениях и сделали вывод, что фигуристка ждет третьего ребенка.высказались комментаторы.Напомним, что от брака с фигуристом и тренерому Татьяны Навки подрастает 18-летняя дочь Александра. В союзе с пресс-секретарем президента Россиифигуристка родила дочь Надежду, которой уже четыре года.