Пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу найдена мёртвой



Диана Каратеева. Фото: Минспорта Хакасии

По данным Минспорта Хакасии, тело спортсменки нашли её друзья. Именно они и вызвали скорую, однако прибывшие медики констатировали смерть девушки.В Министерстве спорта Хакасии выражают соболезнования родным Каратеевой.— победитель и призёр всероссийских и международных турниров по кикбоксингу. В прошлом — член сборной России.