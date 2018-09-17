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Пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу найдена мёртвой
Диана Каратеева. Фото: Минспорта Хакасии
По данным Минспорта Хакасии, тело спортсменки нашли её друзья. Именно они и вызвали скорую, однако прибывшие медики констатировали смерть девушки.
В Министерстве спорта Хакасии выражают соболезнования родным Каратеевой.
Диана Каратеева — победитель и призёр всероссийских и международных турниров по кикбоксингу. В прошлом — член сборной России.
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Пятикратная чемпионка Европы по кикбоксингу Диана Каратеева найдена мёртвой в своём доме в Абакане.
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