Просто ждал автобуса: парню проломили череп на остановке



Фото: Юрий Пивоварчик, архив Intex-press

В милицию обратились медики, которые рассказали, что к ним доставили 20-летнего молодого человека с переломом лобных костей и множественными переломами костей черепа.Выяснилось, что парень вместе с другом стоял на остановке, к ним подошел незнакомый мужчина. В ходе разговора между ними завязался конфликт. Незнакомец несколько раз ударил молодого человека, один из ударов был ногой в лицо.Друг потерпевшего вызвал скорую помощь, рассказалив пресс-службе УВД Брестского облисполкома.Как установили сотрудники правоохранительных органов, нападавшим оказался 27-летний мужчина. Его задержали.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 147 УК РБ («Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения»). Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.