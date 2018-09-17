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Просто ждал автобуса: парню проломили череп на остановке

18.09.2018 12:50 — Разное | UDF  
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Фото: Юрий Пивоварчик, архив Intex-press
Инцидент произошел 14 сентября, около 22 часов, на автобусной остановке «Стадион» в Барановичах.

В милицию обратились медики, которые рассказали, что к ним доставили 20-летнего молодого человека с переломом лобных костей и множественными переломами костей черепа.

Выяснилось, что парень вместе с другом стоял на остановке, к ним подошел незнакомый мужчина. В ходе разговора между ними завязался конфликт. Незнакомец несколько раз ударил молодого человека, один из ударов был ногой в лицо.

Друг потерпевшего вызвал скорую помощь, рассказали Intex-press в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, нападавшим оказался 27-летний мужчина. Его задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 147 УК РБ («Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения»). Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

 
 
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Инцидент произошел 14 сентября, около 22 часов, на автобусной остановке "Стадион" в Барановичах.
 
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