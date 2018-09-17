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Просто ждал автобуса: парню проломили череп на остановке
Фото: Юрий Пивоварчик, архив Intex-press
В милицию обратились медики, которые рассказали, что к ним доставили 20-летнего молодого человека с переломом лобных костей и множественными переломами костей черепа.
Выяснилось, что парень вместе с другом стоял на остановке, к ним подошел незнакомый мужчина. В ходе разговора между ними завязался конфликт. Незнакомец несколько раз ударил молодого человека, один из ударов был ногой в лицо.
Друг потерпевшего вызвал скорую помощь, рассказали
Как установили сотрудники правоохранительных органов, нападавшим оказался 27-летний мужчина. Его задержали.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 147 УК РБ («Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения»). Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
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Инцидент произошел 14 сентября, около 22 часов, на автобусной остановке "Стадион" в Барановичах.
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