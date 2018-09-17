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У всех мужчин после 40 лет снижается выработка полового гормона. Как поможет витамин D?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения – Наталия Калович.
Справедливо ли, что у всех мужчин после 40 лет снижается выработка полового гормона, и они на постоянной основе должны принимать витамин D?
Наталия Калович:
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения – Наталия Калович. ...
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