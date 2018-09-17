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В Польше пьяный мужчина очнулся в холодильнике морга

18.09.2018 13:06 — Разное | СТВ  
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Новости Польши. В Польше мужчина очнулся в морге.

По информации издания PatrztuNews, в городе Семяновице-Слёнске прохожий заметил человека без сознания на улице. Скорая помощь констатировала смерть человека по причине слишком большого количества выпитого спиртного.

Мужчину доставили в морг. Тело ждало экспертизы врача, но через некоторое время из холодильника стали слышны шумы и стоны.

Охранник решил проверить, что произошло. Оказалось, что человек пришел в себя. Охранник был в шоке от увиденного – найденный мужчина дрожал от холода и просил одеяло.

Мужчина, несмотря на советы врачей, взял вещи, оделся и ушел. Но по дороге домой передумал и решил поехать на вечеринку, которую он покинул до того, как его доставили в морг.

Полиция проводит расследование произошедешего.  А врача, сообщившего об остановке сердца, будут допрашивать.

Парень написал 247 девушкам по имени Николь, чтобы найти ту, с которой познакомился в баре (читать далее).

 
 
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Новости Польши. В Польше мужчина очнулся в морге. По информации издания PatrztuNews, в городе Семяновице-Слёнске прохожий заметил человека без сознания на улице. Скорая...
 
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