Гайдукевич-младший хочет баллотироваться на пост президента

Первый зампредседателя беларуской Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич заявил о своих президентских амбициях – он хочет стать кандидатом на пост президента летом 2019 года, пишет interfax.by.

«ЛДП будет участвовать в президентских выборах. У меня есть желание баллотироваться на пост президента», – заявил он на пресс-конференции в Минске во вторник, 18 сентября. Он добавил, что официально выдвинуть его кандидатуру получится только на съезде партии, который состоится летом 2019 года.

Также он сказал, что на съезде рассчитывает стать руководителем партии: «Высший совет партии поддерживает мое решение, региональные структуры тоже поддерживают. Официальное выдвижение меня на пост президента состоится на следующем съезде вместе с кадровыми решениями».

Раньше от ЛДП на выборы шел отец Сергей Гайдкевич, отец Олега. О намерениях дать шанс Гайдукевичу-младшему говорилось еще в прошлом году. Олег окончил академию МВД, много лет возглавлял РУВД Фрунзенского района Минска.