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До +27°С и без осадков будет в Беларуси 19 сентября
18.09.2018 13:13 — Разное | Аргументы и факты
До 27 градусов тепла и без осадков будет в Беларуси 19 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду ожидается переменная облачность. Будет без осадков. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, днем - 21-27 градусов тепла.
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БЕЛТА До 27 градусов тепла и без осадков будет в Беларуси 19 сентября, сообщили в Республиканском центре по...
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