С начала мая в области по поводу укусов клещей обратились 5133 человека, в том числе вчера, 17 сентября, – 96 человек

Частное домовладение Гожский с/с – 1 случай.
Дачный участок с/т "Теремок" – 1 случай.
Лесные массивы:
Гожский с/с – 15 случаев.
Озерский с/с – 10 случаев.
Поречский с/с – 6 случаев.
Коптевский с/с – 5 случаев.
Скидельский с/с – 5 случаев.
Сопоцкинский – 7 случаев.
Вертелишковский с/с – 2 случая.
Квасовский с/с – 1 случай.
ур.Румлево, лес. КСМ – 2 случая.
ул.Кабяка, в р-не Августовского канала – 2 случая.
Мостовский район – 3 случая.
Волковысский район – 2 случая.
Щучинский район – 3 случая.
Берестовицкий район – 1 случай.
Лидский район – 1 случай.
Местность не установлена – 3 случая.
Берестовицкий район:
Лесной массив д.Белый Дворик – 1 случай.
Лесной массив г.Слонима – 1 случай.
Волковысский район:
Лесные массивы:
д.Подороск – 1 случай.
д.Дыхновичи – 1 случай.
лес «Замковый» – 2 случая.
Зельвенский район (д.Мадейки) – 1 случай.
На реке Неман – 1 случай.
Дятловский район:
Лесные массивы:
д.Мировщина – 1 случай.
д.Руда Яворская – 1 случай.
Кореличский район:
В Новогрудском районе (лес д.Щорсы) – 2 случая.
Лидский район:
Лесной массив д.Докудово – 1 случай.
Мостовский район:
Лесной массив д.Новоселки – 1 случай.
д.Заполье – 1 случай.
лес в р-не подвесного моста – 1 случай.
Местность не установлена – 1 случай.
Новогрудский район:
Лесные массивы:
д.Литовка – 1 случай.
д.Зеневичи – 1 случай.
д.Б.Карныши – 1 случай.
Островецкий район:
Лесные массивы:
д.Лынкишки – 1 случай.
д.Тартак – 1 случай.
г.Островец (в р-не ул.Слободка) – 1 случай.