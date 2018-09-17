«Мазовцы» вернулись с ралли-рейда «Амуль-Хазар» в Минск с победой

Команда «МАЗ-СПОРТавто» стала триумфатором ралли-рейда «Амуль-Хазар». Экипаж встретили в родном Минске.

Они сумели обогнать 69 экипажей из 69 стран и наиболее уверенно провели самый важный заключительный этап ралли. Сейчас команда принимает поздравления, однако все мысли уже о предстоящей гонке «Дакар-2019». На нее «мазовцы» поедут в качестве фаворитов.

«Планку опускать мы не хотим. Новый автомобиль, на котором я выступаю, показал себя на всех типах покрытия быстрым, конкурентоспособным. Понятно, что мы хотим, как минимум, стать призерами «Дакар-2019», – отметил пилот и руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.