В Освее открылся магазин «Ян сыродел»

Фирменная торговля – хорошая возможность для предприятий рекламировать продукцию, найти новые пути сбыта и упрочить свою нишу на потребительском рынке. Флагманом такой работы в районе является ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод». Его торговые предприятия: кафе «Со вкусом», магазины в райцентре и Янино, агрогородке Бигосово, автомагазин, торговые точки в Витебске, Полоцке, Новополоцке, Орше, – давно известны и любимы покупателями. Очередное открытие нового магазина фирменной торговли «Ян сыродел» прошло на днях в городском посёлке Освея.

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