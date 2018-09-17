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Почтили память молдавских солдат, погибших на нашей земле

18.09.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Недавно в Полоцке почтили память молдавских воинов, погибших в боях за Беларусь. Церемония передачи земли с воинских захоронений и братских могил прошла на Кургане Бессмертия в древнейшем городе страны. В ней приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан, представители Витебского облисполкома, дипломатического корпуса, молдавской диаспоры, общественных объединений и трудовых коллективов.

Почтили память молдавских солдат, погибших на нашей земле

Почтили память молдавских солдат, погибших на нашей земле

В акции по передаче земли участвовали представители пяти близлежащих районов, в которых находятся захоронения с уроженцами Молдовы. Всего на Витебщине таких районов 10. Наибольшее количество захоронений молдавских солдат находится в Верхнедвинском районе, особенно пострадавшем в годы Великой Отечественной войны. Отсюда передана земля с могил А. Х. Пергалина и Е. Я. Фридмана, захороненных в д. Первомайская Кохановичского сельсовета, Б. Я. Соломона, погребённого в д. Пушталёво Бельковщинского сельсовета.
Участие в церемонии передачи урн с землёй с прахом павших героев приняли главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Верхнедвинского райисполкома Н.Г. Киселевич и председатель Кохановичского сельского Совета депутатов В.Е. Ермоленко.
Второй этап акции пройдёт 21 сентября в агрогородке Вороны Витебского района. Участники возложат цветы к братской могиле и почтят минутой молчания память солдат, павших при освобождении нашей республики.
Всего в составе Красной Армии в годы Великой Отечественной войны воевало 400 тысяч уроженцев Молдовы, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, а 19 человек стали Героями Советского Союза.

 
 
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