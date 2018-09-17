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Почтили память молдавских солдат, погибших на нашей земле
18.09.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Недавно в Полоцке почтили память молдавских воинов, погибших в боях за Беларусь. Церемония передачи земли с воинских захоронений и братских могил прошла на Кургане Бессмертия в древнейшем городе страны. В ней приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан, представители Витебского облисполкома, дипломатического корпуса, молдавской диаспоры, общественных объединений и трудовых коллективов.
В акции по передаче земли участвовали представители пяти близлежащих районов, в которых находятся захоронения с уроженцами Молдовы. Всего на Витебщине таких районов 10. Наибольшее количество захоронений молдавских солдат находится в Верхнедвинском районе, особенно пострадавшем в годы Великой Отечественной войны. Отсюда передана земля с могил А. Х. Пергалина и Е. Я. Фридмана, захороненных в д. Первомайская Кохановичского сельсовета, Б. Я. Соломона, погребённого в д. Пушталёво Бельковщинского сельсовета.
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> Недавно в Полоцке почтили память молдавских воинов, погибших в боях за Беларусь. Церемония передачи земли с воинских захоронений и братских могил прошла на...
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