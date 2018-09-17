Верхнедвинский ТЦСОН приглашает пожилых людей за здоровьем

Каждый из нас хочет оставаться молодым, активным, красивым и жизнерадостным как можно дольше, но время, к сожалению, диктует свои правила. К «золотому возрасту» накапливаются болезни и проблемы, решение которых мы откладываем на потом. Предлагаем вам если не панацею от всех бед, то хотя бы попытку изменить свою жизнь и самочувствие к лучшему.

В нашем отделении для граждан пожилого возраста уже больше года работает кружок «Йога: ключ к здоровью и долголетию». Для пожилых людей предусматриваются все упражнения (асаны) согласно возрасту и состоянию души и тела.

Индийские йоги говорят, что человек молод, пока гибок его позвоночник. А как же возможно сохранить его молодым? Заниматься йогой.

На вопрос, полезна ли йога, можно абсолютно утвердительно отвечать: да! Но в том случае, когда всё делается гармонично и в соответствии с потребностями и возможностями нашего тела и организма в целом и под контролем специалиста.

Необходим лишь специальный коврик, знание, как одеваться для занятий, в какое время суток заниматься и… желание. В результате ваша жизнь постепенно и плавно изменится во всех ее аспектах.

Регулярные занятия улучшают физическую форму, фигуру, мышцы, кости, органы получают лучшее питание. Развивается гибкость. Фактически выполняется массаж внутренних органов, что дает отличное пищеварение, нормальную работу почек и печени. Специальные упражнения сделают крепкими мышцы тазового дна, что очень важно для правильной фиксации внутренних органов малого таза. Эмоциональное состояние людей, занимающихся йоговскими практиками, становится сбалансированным и стрессоустойчивым. Повышается энергетический уровень, защитные качества организма улучшаются, как и обмен веществ.

При выполнении асан мы дышим по-другому, наши легкие расширяются намного больше обычного, усиливается газообмен, улучшается работа сердца, сосудов, кровоток усиливается, давление приходит в норму, конечно же, всё это при правильной практике.

Все вышеперечисленные плюсы от занятий йогой вы можете получить и в нашем городе, необходимо только отказаться от стереотипа: мол, мне достаточно «огородной» йоги. Пропалывая грядки, занимаясь другими работами по огороду, мышцы находятся в постоянном напряжении, что приводит к боли и дискомфорту. А занятия йогой помогают решить многие проблемы со здоровьем и добавят хорошего настроения.

Мы работаем каждый день с 8 до 17.00, кроме субботы и воскресенья. Занятия проводятся небольшими группами по 8-10 человек в две смены: до и после обеда. Занятия организованы на платной основе, но цены у нас «социальные», и каждый пенсионер может себе позволить оплатить 55 копеек за одно занятие. Количество занятий в месяц вы выбираете сами.

За более подробной информацией можно обратиться по тел. 6 79 22 или подойти к нам в отделение (здание спортзала бывшей СШ № 1).

К слову, в отделении организована работа и других кружков – «Восточные танцы», рисование, лепка из глины, плетение из бумажных трубочек и др. и клубов, проводятся различные мероприятия. Здесь каждый может найти себе занятие по душе!

Т. НИКИФОРОВА,

заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН.