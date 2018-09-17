Раиса Ивановна Шиманская из г.п. Освея вырастила на своём приусадебном участке морковь весом более 700 гр. Принять участие в конкурсе предложил супруг Леонид Иванович. Члены семьи – давние поклонники «районки» и всегда читают все опубликованные материалы. Увидев объявление о конкурсе, решили послать свои снимки с корнеплодом-гигантом. Земледельческим талантам наших людей можно только восхищаться. Благодаря их трудолюбию, преданности родной земле и родится небывалый урожай.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выросло в Верхнедвинске > Раиса Ивановна Шиманская из г.п. Освея вырастила на своём приусадебном участке морковь весом более 700 гр. Принять участие в конкурсе предложил супруг Леонид...