5-кратная чемпионка Европы по кикбоксингу обнаружена мертвой в Абакане

5-кратная чемпионка Европы по кикбоксингу Диана Каратеева найдена в своем доме в Абакане без признаков жизни, сообщает abakan-news.ru .



Диана Каратеева. Фото: ctv7.ru

16 сентября российскую спортсменку обнаружили друзья, которые предыдущий день проводили вместе с ней. Заволновавшись, что девушка не выходит на связь, они выломали дверь и вызвали реанимационную бригаду, отмечает xakac.info .

По предварительной версии, причиной гибели 23-летней жительницы столицы Хакасии стал угарный газ.

Диана Каратеева — известная абаканская спортсменка. Победительница и призерка многочисленных всероссийских и международных турниров по кикбоксингу. В прошлом — член сборной России.