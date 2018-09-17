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5-кратная чемпионка Европы по кикбоксингу обнаружена мертвой в Абакане
5-кратная чемпионка Европы по кикбоксингу Диана Каратеева найдена в своем доме в Абакане без признаков жизни, сообщает
16 сентября российскую спортсменку обнаружили друзья, которые предыдущий день проводили вместе с ней. Заволновавшись, что девушка не выходит на связь, они выломали дверь и вызвали реанимационную бригаду, отмечает
По предварительной версии, причиной гибели 23-летней жительницы столицы Хакасии стал угарный газ.
Диана Каратеева — известная абаканская спортсменка. Победительница и призерка многочисленных всероссийских и международных турниров по кикбоксингу. В прошлом — член сборной России.
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16 сентября российскую спортсменку обнаружили друзья, которые предыдущий день проводили вместе с ней.
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