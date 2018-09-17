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Программа областного открытого фестиваля игры «Карнавал весялосці» в Вороново
18.09.2018 — Разное | Вороновская газета
22 сентября
11.00-11.45 — встреча официальных гостей у председателя Вороновского райисполкома (малый зал райисполкома);
11.45-12.00 — театрализованное карнавальное шествие «Сказки водят хоровод» (центральная площадь-улица Советская-улица Юбилейная-улица Литовчика-стадион);
12.00-12.40 — торжественное открытие фестиваля (стадион, главная сцена);
12.40-13.30 — выступление народного ансамбля белорусской песни «Медуніцы» Щучинского района (стадион, главная сцена);
13.00-16.00 — конкурс театров игры учреждений культуры Гродненской области «Сто затей для всех друзей» (летняя эстрада, городской парк);
13.00-14.00 — конкурс панно и композиций «Природные феерии» (улица Литовчика, вдоль городского парка);
14.00-16.00 — конкурс воздушных змеев «Пестрое небо» (стадион);
16.00-18.00 — выступление творческих коллективов Гродненской области «По куплету — всему свету»: ансамбль народной песни «Варажэя» Ивьевского района, народный ансамбль народной музыки «Лявоны» Вороновского района, ансамбль музыки «Гудскі гармонік» Лидского района (главная сцена, стадион);
16.00-17.00 — конкурс на лучшее тематическое подворье по мотивам белорусских народных сказок «Волшебная шкатулка» (городской парк);
16.00-18.00 — представление ростовых кукол «Лялькі для ўсіх» (флешмоб, шоу мыльных пузырей, колор-фест) Дятловского района (летняя эстрада, городской парк);
18.00-19.00 — награждение победителей конкурсов (главная сцена, стадион);
19.00-20.00 — концертная программа эстрадного творчества «Сказочные звезды» народной эстрадной студии «Ліда-мюзікл» Лидского района (главная сцена, стадион);
20.00-21.00 — выступление арт-группы «Беларусы» (главная сцена, стадион);
21.00-21.30 — флешмоб «Подари мечту» с запуском в небо светящихся фонариков (стадион);
21.30-21.50 — файер-шоу (стадион);
22.00-02.00 — праздничная дискотека 16+ «Зажигай!» (Центр культуры);
11.00-22.00 — в городском парке будут работать: праздничная торговля и «Город мастеров» народных умельцев Гродненщины, детские аттракционы, игровые программы, шаромоделирование, аквагрим. Желающих угостят кашей «из топора». В течение дня пройдут спортивные мероприятия: кубок по волейболу среди команд-любителей, дартс, фигурное вождение велосипеда.
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22 сентября 11.00-11.45 — встреча официальных гостей у председателя Вороновского райисполкома (малый зал райисполкома); 11.45-12.00 — театрализованное карнавальное шествие...
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