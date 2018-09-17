Вороновец Ярослав Войшнис выдержал конкуренцию из 200 участников и стал победителем фотоконкурса, объявленного редакцией Лидского телевидения





Из сезона в сезон любители фотоискусства ищут удачный кадр и делятся запечатленным со знакомыми, отправляют для участия в различных конкурсах. Девятилетний Ярослав Войшнис пока еще учится управлять камерой, но сфокусироваться на красивой картинке ему удается очень часто. Эти сюжеты он и предлагает запечатлеть своим родным. Чаще всего помощником выступает мама Надежда — ценительница красоты природы.

Женщина любит не только созерцать, но и создавать красоту на своем приусадебном участке. Наши читатели уже знакомились с ее творением в публикации «Летняя сказка в лучших традициях». На этот раз шикарный палисадник увидели и лидчане. Ярослав Войшнис стал участником фотоконкурса «Вот это кадр!», представив на суд зрителей работу в номинации «Моя малая родина». Надо сказать, семья вороновцев не в первый раз участвует в фотосостязании, но до этого их снимки входили лишь в пятерку лучших. А вот сейчас огромное море цветущих лилий, в котором «купался» мальчишка, вызвало восхищение жюри. По словам победителей, их порадовали не только подарки. Приятно осознавать, что родной уголочек, украшенный своими руками, по достоинству оценили и другие люди. Любите малую родину и восхищайтесь ею!

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.