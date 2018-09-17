ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вороновец Ярослав Войшнис выдержал конкуренцию из 200 участников и стал победителем фотоконкурса, объявленного редакцией Лидского телевидения

18.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Вороновец Ярослав Войшнис выдержал конкуренцию из 200 участников и стал победителем фотоконкурса, объявленного редакцией Лидского телевидения

Из сезона в сезон любители фотоискусства ищут удачный кадр и делятся запечатленным со знакомыми,  отправляют для участия в различных конкурсах. Девятилетний Ярослав Войшнис пока еще учится управлять камерой, но сфокусироваться на красивой картинке ему удается очень часто. Эти сюжеты он и предлагает запечатлеть своим родным. Чаще всего помощником выступает мама Надежда — ценительница красоты природы.

Женщина любит не только созерцать, но и создавать красоту на своем приусадебном участке. Наши читатели уже знакомились с ее творением в публикации «Летняя сказка в лучших традициях». На этот раз шикарный палисадник увидели и лидчане. Ярослав Войшнис стал участником фотоконкурса «Вот это кадр!», представив на суд зрителей работу в номинации «Моя малая родина». Надо сказать, семья вороновцев не в первый раз участвует в фотосостязании, но до этого их снимки входили лишь в пятерку лучших. А вот сейчас огромное море цветущих лилий, в котором «купался» мальчишка, вызвало восхищение жюри. По словам победителей, их порадовали не только подарки. Приятно осознавать, что родной уголочек, украшенный своими руками, по достоинству оценили и другие люди. Любите малую родину и восхищайтесь ею!

Галина ШЛЕМПО.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из сезона в сезон любители фотоискусства ищут удачный кадр и делятся запечатленным со знакомыми,  отправляют для участия в различных конкурсах. Девятилетний...
 
Новости дня
Новости разные
 
20 сентября — Единый день информирования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Новости Полоцка
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика