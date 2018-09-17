|
20 сентября — Единый день информирования
18.09.2018 — Разное | Вороновская газета
по теме: «Основные направления развития и совершенствования системы жилищно-коммунального хозяйства»
Областная информационно-пропагандистская группа встретится с трудовым коллективом открытого акционерного общества «Вороновская сельхозтехника» (8.30, зал заседаний) и с жителями агрогородка Жирмуны (15.00, ГУО «Жирмунская средняя школа»).
Районная информационно-пропагандистская группа — с трудовым коллективом ГУ «Республиканская психиатрическая больница «Гайтюнишки» (11.00, зал заседаний).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
по теме: «Основные направления развития и совершенствования системы жилищно-коммунального хозяйства» Областная информационно-пропагандистская группа...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)