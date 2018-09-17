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Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе
18.09.2018 — Разное | Вороновская газета
22 сентября с 9.00 до 12.00 председатель Вороновского районного Совета депутатов Елена Яновна ГАНЕВИЧ по телефону 2-12-73 проведет прямую линию с жителями Вороновского района.
21 сентября с 9.00 до 11.00 в Вороновском РУП ЖКХ по адресу: г.п. Вороново, ул. Коммунальная, 5, прием граждан проведет заместитель генерального директора по экономике государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области» Наталья Анатольевна Гуламова. Справки и предварительная запись по телефону 4-30-00.
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22 сентября с 9.00 до 12.00 председатель Вороновского районного Совета депутатов Елена Яновна ГАНЕВИЧ по телефону 2-12-73 проведет прямую линию с жителями Вороновского...
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