Профессионализм. Долг. Ответственность





Пункт таможенного оформления «Бенякони» на страже экономических интересов страны 26-й год. Столько же лет профессионального опыта и у нынешнего его начальника Александра Таберко. Пятнадцать из них он работал на руководящих должностях таможенных постов в Волковыске, Берестовице. Накануне профессионального праздника Александр Михайлович рассказал о дне сегодняшнем подразделения Гродненской региональной таможни, выполняющего важные задачи на территории Вороновского района.

— Пункт пропуска «Бенякони» используют как крупные международные перевозчики, так и граждане. Пассажиро- и грузопоток в два раза превышает те объемы, под которые проектировался комплекс девять лет назад. В сутки через него в обоих направлениях следует порядка 700 легковых автомобилей и 250 единиц грузового транспорта. Сегодня пункт пропуска оснащен современными техническими средствами, которые позволяют эффективно и тщательно проводить все операции таможенного контроля и оформления. За несколько лет здесь полностью ушли от системы контрольных талонов. Ее заменила считывающая номерные знаки автомобилей видеокамера, работающая в дневном и ночном режимах. Информация с нее поступает в систему оформления пограничной и таможенной служб. Кроме этой системы распознавания, в арсенале сотрудников ПТО «Бенякони» целые комплексы. Активно ведется борьба с контрабандой и административными правонарушениями. Неоднократно в пункте пропуска пресекались попытки ввоза на территорию Беларуси наркотических средств и психотропных веществ. За прошлый год из незаконного оборота белорусскими таможенниками их изъято более тонны, что превысило показатель 2016 года более чем в 60 раз.

В целом хочу отметить, что попытки ввоза контрабандного товара — довольно частое явление. Вот и недавно у нас было крупное задержание российской валюты в эквиваленте 71 тысячи долларов США. Через пункт пропуска ее незаконно попытались провезти трое граждан России. В отношении водителя и одного из пассажиров таможней начаты административные процессы, в отношении другого — возбуждено уголовное дело

Успешность выполнения возложенных на нашу службу задач определяет не только техническая оснащенность. Первостепенны следование профессиональному долгу и неукоснительное выполнение таможенного законодательства сотрудниками. Четыре отдела, укомплектованные высококва-лифицированными специалистами, обеспечивают круглосуточную работу пункта таможенного оформления. К нам приходят и молодые специалисты, обучавшиеся таможенному делу на профильных факультетах вузов. В каждом отделе их по несколько человек. Прежде чем получить доступ к программным продуктам и приступить к самостоятельной работе, молодежь стажируется у опытных сотрудников. Затем работает с ними в отделах. Треть всего состава — жители Вороновщины. Высоким требованиям соответствуют деловые качества заместителя начальника отдела Николая Семашко, главных инспекторов Елены Мисюро, Виктора Михалюка, старших инспекторов Ирены Дубицкой, Юзефы Тарамыны, Анны Вашкевич, Марины Маковик, инспектора Яны Жуковской.

К профессиональному празднику будут поощрены главный инспектор Валентина Андрушкевич, начальник отдела Иван Ромук, главные инспекторы Елена Труховская, Андрей Батура, Александр Казак, старший инспектор Дарья Боженко.

Двое ваших земляков Указом Президента награждены медалью «За безупречную службу» III степени. Завтра на торжественном собрании в Гродно награды будут вручены главному инспектору Елене Кучинской и заместителю начальника поста «Бенякони» Юрию Чурило.

В профессиональный праздник всем ветеранам таможенной службы и нынешним сотрудникам — искренние слова благодарности за добросовестное выполнение обязанностей и верность долгу, а также наилучшие пожелания отменного здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.