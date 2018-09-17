Традициям белорусской деревни будут посвящены испытания «Властелина села» в Гродно

«Визитка «Давайте познакомимся» и выставка семейных достижений расскажут о креативной стороне жизни семей, познакомят с их увлечениями, интересами, работой и домашним хозяйством», — рассказали в обкоме БРСМ. Участники представят на суд жюри творческую работу, отражающую самобытность своего региона.

В испытаниях на скорость и умения акцент будет сделан на сохранении традиций белорусской деревни. Важно будет не только обладать определенным набором навыков, но и уметь работать слаженно и понимать друг друга с полуслова. Молодые семьи продемонстрируют, как они умеют пилить и колоть дрова (конкурс «Дровосек»), запрягать лошадь («Сивка-бурка»). Кроме того, запланировано проведение шуточной сельской спортивной эстафеты на ловкость. В конкурсе примет участие вся семья: мама покажет, как умеет управляться с ухватом, мужчины наносят воды, а малыши попробуют себя в качестве юных наездников. В конкурсе «Мастер» главам семейств предстоит особая работа: при помощи топора они должны будут мастерить из заготовки разделочную доску.





«Кроме того, на нашем ютуб-канале дан старт конкурса на лучший сельскохозяйственный ролик onlain», — рассказали в обкоме БРСМ и пригласили всех присоединиться к голосованию.

Победитель областного этапа представит регион на республиканском финале конкурса