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Традициям белорусской деревни будут посвящены испытания «Властелина села» в Гродно

18.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Традициям белорусской деревни будут посвящены испытания «Властелина села» в Гродно

Агротуристической комплекс «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы» соберет 20 сентября 16 команд — победителей районных этапов республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села — 2018». Для участников и зрителей подготовлена насыщенная конкурсная и развлекательная программа. 

«Визитка «Давайте познакомимся» и выставка семейных достижений расскажут о креативной стороне жизни семей, познакомят с их увлечениями, интересами, работой и домашним хозяйством», — рассказали в обкоме БРСМ. Участники представят на суд жюри творческую работу, отражающую самобытность своего региона. 

В испытаниях на скорость и умения акцент будет сделан на сохранении традиций белорусской деревни. Важно будет не только обладать определенным набором навыков, но и уметь работать слаженно и понимать друг друга с полуслова. Молодые семьи продемонстрируют, как они умеют пилить и колоть дрова (конкурс «Дровосек»), запрягать лошадь («Сивка-бурка»). Кроме того, запланировано проведение шуточной сельской спортивной эстафеты на ловкость. В конкурсе примет участие вся семья: мама покажет, как умеет управляться с ухватом, мужчины наносят воды, а малыши попробуют себя в качестве юных наездников. В конкурсе «Мастер» главам семейств предстоит особая работа: при помощи топора они должны будут мастерить из заготовки разделочную доску. 

Традициям белорусской деревни будут посвящены испытания «Властелина села» в Гродно

«Кроме того, на нашем ютуб-канале дан старт конкурса на лучший сельскохозяйственный ролик onlain», — рассказали в обкоме БРСМ и пригласили всех присоединиться к голосованию. 

Победитель областного этапа представит регион на республиканском финале конкурса

 
Фото из архива «ГП»
http://www.belta.by/
 
 
Ссылка на источник 34
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Агротуристической комплекс «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы» соберет 20 сентября 16 команд — победителей районных этапов республиканского семейного...
 
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