Тест: Угадай программу по ее ведущему

Из какой телепрограммы ведущий?

Помните ли вы, благодаря какой телепрограмме ведущая Елена Ханга стала известна на всю страну? Какую передачу, кроме «Что? Где? Когда?», вел Борис Крюк? И лицом какой программы до сих пор является Петр Кулешов?