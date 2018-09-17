Из какой телепрограммы ведущий?
Помните ли вы, благодаря какой телепрограмме ведущая Елена Ханга стала известна на всю страну? Какую передачу, кроме «Что? Где? Когда?», вел Борис Крюк? И лицом какой программы до сих пор является Петр Кулешов?
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Тест: Угадай программу по ее ведущему
18.09.2018 14:27 — Разное | Аргументы и факты
Из какой телепрограммы ведущий?
Помните ли вы, благодаря какой телепрограмме ведущая Елена Ханга стала известна на всю страну? Какую передачу, кроме «Что? Где? Когда?», вел Борис Крюк? И лицом какой программы до сих пор является Петр Кулешов?
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В девяностые годы этих популярных телеведущих знала вся страна. Сможете вспомнить, лицами каких телепрограмм они были?
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