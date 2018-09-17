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Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

18.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Лукашенко рассмотрел кадровые вопросыПрезидент Беларуси Александр Лукашенко 18 сентября рассмотрел кадровые вопросы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства назначил:

Вовка Виталия Михайловича — помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Витебской области;

Марковича Василия Михайловича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Латвийской Республике;

Самосуева Алексея Ивановича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Финляндской Республике и по совместительству в Королевстве Дания;

Герасимова Василия Николаевича — заместителем председателя Комитета государственного контроля;

Бриля Вячеслава Станиславовича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Кот-д’Ивуар по совместительству.

Президент также дал согласие на назначение:

Брилевича Игоря Максимовича — председателем Пинского райисполкома;

Боданина Александра Иосифовича — председателем Браславского райисполкома;

Киселевича Михаила Леонидовича — председателем Лепельского райисполкома;

Ребковца Валерия Васильевича — первым заместителем председателя Брестского облисполкома;

Ефремова Бориса Сергеевича — заместителем председателя Витебского облисполкома;

Маркевича Ивана Станиславовича — заместителем председателя Минского облисполкома;

Столярчука Олега Валерьевича — членом Витебского облисполкома;

Реуцкого Дмитрия Васильевича — членом Минского облисполкома и Минского горисполкома.

www.belta.by

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 сентября рассмотрел кадровые вопросы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства...
 
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