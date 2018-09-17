Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Глава государства назначил:
Вовка Виталия Михайловича — помощником Президента Республики
Марковича Василия Михайловича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Самосуева Алексея Ивановича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Герасимова Василия Николаевича — заместителем председателя Комитета государственного контроля;
Бриля Вячеслава Станиславовича — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Брилевича Игоря Максимовича — председателем Пинского райисполкома;
Боданина Александра Иосифовича — председателем Браславского райисполкома;
Киселевича Михаила Леонидовича — председателем Лепельского райисполкома;
Ребковца Валерия Васильевича — первым заместителем председателя Брестского облисполкома;
Ефремова Бориса Сергеевича — заместителем председателя Витебского облисполкома;
Маркевича Ивана Станиславовича — заместителем председателя Минского облисполкома;
Столярчука Олега Валерьевича — членом Витебского облисполкома;
Реуцкого Дмитрия Васильевича — членом Минского облисполкома и Минского горисполкома.