Сегодня в «Просторе» в Малиновке открывается первое заведение «Додо пицца». Российская сеть пришла вместо закрывшейся в августе Sbarro , но развивает ее та же компания «Пицца стар». Мы узнали в чем принципиальное отличие этой пиццерии от уже существующих крупных франчайзинговых проектов в Минске.





«Додо Пицца» — российская сеть пиццерий. Была основана в 2011 году предпринимателем Федором Овчинниковым в Сыктывкаре. С 2013 года компания стала продавать франшизу. Сейчас сеть насчитывает больше 360 точек. Рестораны открыты в 10 странах, включая Китай, США и Великобританию.

Первое заведение российской сети «Додо пицца» запустят сегодня в течение дня в «Просторе» на Дзержинского.

Здесь продают пиццы 25 см ценой от 7,9 рублей до 14,9 рублей. Средние по 30 см — от 12,9 до 20,9. Большие пиццы по 35 см стоят от 17,9 рублей до 25,9 рублей. В меню нет алкоголя, но в ассортименте появилось больше продуктов — есть салаты, паста, додстер (вроде шаурмы), стартер (как небольшой закрытый пирог), картофельные оладьи и другое. В «Додо» также продают пиццу по кусочкам — большой кусок за 2,2 рубля в первые 40 минут, позже — со скидкой.





Есть у сети и своя акция по доставке — заказ обещают привезти за 39 минут. Если не укладываются в обещанное время — отдают бесплатно. Быстрее пока доставляет только «Доминос Пицца» — там пицца приезжает за 30 минут.

— По сети стандартное время доставки — 45 минут. Мы первые среди всех пиццерий нашей сети открываемся с таким временем как 39 минут. Кстати, по отчету за прошлую неделю среднее время доставки по Москве составило 26 минут — ребята там круты. Я планирую, что мы будем укладываться и за полчаса, — рассказывает заместитель генерального директора «Пицца стар» по операционной деятельности.





Заметим, что пока в «Додо пицце» для приготовления используют российские и белорусские продукты.

— Это связано с тем, что «Додо пицца» крайне ответственно подходит к выбору продуктов и сертификации. В перспективе мы рассматриваем максимальный переход на белорусское сырье, — говорят в компании.

Почему «Додо пицца» заменила Sbarro

Заместитель генерального директора говорит, что основная причина перехода от американской Sbarro к российской «Додо» связана с тем, что «Додо пицца» — это молодой, активный бренд.

— Ребята, которые управляют компанией очень заряжены. Хоть 90% пиццерий «Додо» сосредоточены в России, по развитию компания находится на мировом уровне. Если сравнить со Sbarro, «Додо» более открыты, мобильны, инновационны. Это была основная причина смены сети, помимо всех остальных факторов, которые я не могу озвучить.





Замгендиректора рассказывает, что «Додо» отличается открытостью своего бизнеса — в онлайне на сайте можно следить за приготовлением пиццы, а некоторые франчайзи даже публикуют даже свои финансовые результаты. В белорусской компании пока не готовы сказать, будут ли они демонстрировать свои показатели.

Что же касается принципиального отличия от других франчайзинговых пиццерий в Минске, то в «Додо» разработана информационная система Dodo IS, которая обеспечивает одинаковое качество продукта и сервиса во всех ресторанах сети, объясняют в сети.





Сегодня кроме первого заведения открывается и доставка, но распространяться она будет первое время на Малиновку. На следующей неделе откроется «Додо пицца» на выходе станции метро «Пушкинская».

В компании за первый год работы планируют запустить девять пиццерий в Минске и Бресте. Восемь из них будут переоборудованы из старых заведений Sbarro, а одну откроют с нуля. Открытия заведений в регионах (а они были запланированы во всех областных центрах) намечены на следующий год.

Напомним, в конце августа в Минске и Бресте закрылись пиццерии американской сети Sbarro белорусской компании «Пицца стар», которую развивает Вадим Ткачук. Эта же компания открыла в Минске «Додо пиццу». О деталях сделки нам рассказывал основатель сети пиццерий Федор Овчинников.



