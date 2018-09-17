Международный день мира в Бресте: Брестчан традиционно приглашают на гребной канал

Дорогие брестчане, гости нашего славного города, приглашаем вас на традиционное мероприятие в Бресте в поддержку мира на планете. С каждым годом участников этой замечательной затеи становится все больше, а значит, наше искреннее желание жить в мире и согласии становятся еще более убедительным на фоне прогрессирующего роста безразличия и безучастия, общей напряженности в мире. Присоединяйтесь и меняйте мир к лучшему. Вклад каждого из нас неоценимо важен и весом.





Международный День мира отмечают во всем мире каждый год 21 сентября. Впервые, по инициативе Брестского городского молодежного общественного объединения «Наследие» в рамках всемирной акции «Один день мира» (Peace on day) наш город заявил о себе в поддержку самого мирного дня на планете в 2012 году у входа в Брестскую крепость .

















БРЕСТ - ГОРОД МИРА

В этом году традиционное мероприятие в поддержку Международного дня мира – «День мира в Бресте 2018» состоится при организации и действенной поддержке Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле.

Международный день мира ("День мира") отмечают во всем мире каждый год 21 сентября. Основанная в 1981 году в соответствии с резолюцией 36/37, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила его как день, посвященный укреплению идеалов мира среди всех наций и народов.

Генеральная Ассамблея единогласно проголосовала в 2001 году принять резолюцию 55/282 о создании 21 сентября ежегодного дня ненасилия и прекращения огня.

Хоть один день без насилия, выраженной агрессии, озлобленности, убийств и жестокости. Пусть доброта и проявление искреннего милосердия по отношению ко всему живому охватит в своих нежных объятиях всю планету и в том числе наш замечательный город, Брест.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие состоится 21 сентября 2018 года на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле - ул. Октябрьской революции, 2.

Сбор участников с 18:00.

Мероприятие продлится до 21:30





УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Принять участие в мероприятии может любой желающий без каких либо возрастных ограничений. Участнику необходимо заранее приобрести лампадку для того, что бы с искренними намерениями обозначить ее на импровизированной «аллее мира». Время зажжения в 20:00. Пожалуйста, будьте добры, вооружитесь так же специальной зажигалкой.





ПРОГРАММА

В рамках мероприятия планируется концерт с участием, как юных исполнителей, так и уже известных в нашем городе вокалистов и танцевальных коллективов. Впервые за всю историю проведения данного мероприятия запланирована часовая молодежная дискотека, заправлять которой будет наш молодой радиоведущий, исполнитель Дмитрий Ноговицын, начало с 20:15.

Более подробнее в событии в социальной сети ВК . Присоединяйтесь!

Мир!))



