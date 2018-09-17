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Пенсионер "разводит" в квартире клопов, жильцы дома против
18.09.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
Жители дома по улице Янки Купалы в Бресте бьют тревогу: в квартирах завелись клопы! Вытравить их они не могут вот уже полгода.
Причина - квартира, где проживает одинокий пенсионер. Именно там и находится очаг распространения насекомых.
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Жители дома по улице Янки Купалы в Бресте бьют тревогу: в квартирах завелись клопы! Вытравить их они не могут вот уже полгода. Причина - квартира, где проживает...
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