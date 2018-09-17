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На трассе Р28 легковушка опрокинулась в кювет и загорелась

18.09.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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На трассе Р28 (Минск - Молодечно - Нарочь) легковушка опрокинулась в кювет и загорелась, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58958.php

На трассе Р28 легковушка опрокинулась в кювет и загорелась

Авария произошла сегодня утром на 14-м км автодороги. Водитель за рулем "Фиат Марио" ехал в направлении Минска. По предварительной версии, он уснул за рулем, съехал в правый по ходу движения кювет, наехал на водосточную трубу и опрокинулся. Автомобиль загорелся.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58958.php

На трассе Р28 легковушка опрокинулась в кювет и загорелась


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58958.php

На трассе Р28 легковушка опрокинулась в кювет и загорелась

Водитель с телесными повреждениями был доставлен в медучреждение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58958.php

На трассе Р28 легковушка опрокинулась в кювет и загорелась


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58958.php

На трассе Р28 легковушка опрокинулась в кювет и загорелась

Фото ОГАИ Минского района

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
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На трассе Р28 (Минск - Молодечно - Нарочь) легковушка опрокинулась в кювет и загорелась, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского...
 
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