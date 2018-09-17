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В Польше мужчина очнулся в холодильнике морга после сильной пьянки

18.09.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Польше мужчина очнулся в морге, сообщает местное издание PatrztuNews.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58957.php

В Польше мужчина очнулся в холодильнике морга после сильной пьянки

В населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства прохожий обнаружил лежащего на земле мужчину без сознания. Прибывшие на место медики пытались его реанимировать, но вынуждены были "констатировать смерть по причине чрезмерного количества выпитого алкоголя". Его тело доставили в морг.

Спустя какое-то время охранник морга услышал стоны из холодильника и решил проверить что там происходит. Оказалось, что мужчина в холодильнике пришел в себя.

"Охранник впал в шок. Он увидел в холодильнике человека, который просил одеяло", - говорится в сообщении.

Спустя какое-то время мужчина осознал что произошло, дал показания прибывшей на место полиции и, несмотря на рекомендации врачей, отправился домой. Но сев в автомобиль мужчина решил отправиться на вечеринку, с которой он шел, когда его нашли.

"Пан Кшиштоф заявил, что если он остался в живых, то за это стоит выпить", - говорится в сообщении.

Врача, который констатировал смерть, ждет допрос, а дальнейшую его судьбу решит суд.

 
 
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В Польше мужчина очнулся в морге, сообщает местное издание PatrztuNews. В населенном пункте Семяновице-Сленске Силезского воеводства прохожий обнаружил лежащего на...
 
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