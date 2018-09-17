«Красть было себе дороже». Что не так в сериале «Челночницы»?

На этой неделе на канале «Россия 1» завершился второй сезон сериала «Челночницы» — многосерийной эпопеи вокруг нескольких женщин, которые в 90-е на свой страх и риск ездили за границу, привозили оттуда товар, который распродавали на стихийных рынках, выросших тогда по всей стране. Сериал критиковали за условность показанного на экране быта челноков и за слишком везучих главных героинь — мол, так в настоящей жизни не было. АиФ.ru расспросил бывшую челночницу Надежду Чекину, которая в те годы прошла через все показанные в фильме испытания, насколько правдивы сюжетные повороты.

Почему так много женщин?

В сериале: главные персонажи фильма — женщины; в ролях заняты актрисы Мария Порошина, Ирина Розанова, Елена Панова и другие. Они пытаются заработать в тяжелых условиях и отправляются в опасные поездки.

В жизни: среди «челноков» всегда было много женщин, им легче давался этот бизнес. Поводом уйти в челночницы могло быть что угодно — сокращение на работе, задержка зарплаты, декретный отпуск. А цели у этих женщин были вполне приземленные: заработать денег на жизнь, детям на образование, улучшить жилплощадь. Копили и на лечение близких — поэтому история с больной астмой дочерью одной из героинь выглядит абсолютно правдивой.

Откуда деньги?

В сериале: Ольга и Светлана попали в челноки по приглашению; богатая женщина помогла им с деньгами и решила часть проблем с документами.

В жизни: такое вполне могло случиться — ведь работа челноком хоть и прибыльная, но опасная. А деньги таким малознакомым людям доверяли потому, что обмана почти не боялись — красть их было бы себе дороже. Обычно деньги на закупки занимали под проценты — их ссужали под 10-20% в месяц, богатые тогда уже были. Как правило, брали крупные суммы на год, но проценты платили ежемесячно. Если выплата месячного платежа задерживалась, кредитор поднимал процентную ставку.

Куда ехать и что везти?

В жизни: информацией делились соседи по рынку, подруги, знакомые. Родственникам охотно рассказывали, куда и как ехать. В Германии всегда жило много русских мигрантов — обычно они и объясняли своим родственникам, где торговать и где жить. Потом эта информация расходилась по сарафанному радио. С товаром было сложнее всего. Читали справочники, смотрели телевизор. Например, в Венгрии не было своего металла, потому туда везли мясорубки, зажигалки, светильники. Иногда не угадывали, тогда нераспроданное просто бросали на платформе. Как правило, выручка от продажи с лихвой компенсировала даже брошенный товар. Например, мужской джемпер, купленный в Венгрии, продавали здесь в 20 (двадцать!) раз дороже.

Для товаров из Китая была дорогая растаможка, поэтому накрутка на товар могла быть очень большой — она увеличивалась в 10-15 раз; мягкие игрушки — вообще в 100 раз. Например, там игрушка стоила 8 юаней (2 рубля). а здесь продавали по 150-200 рублей. Китайские кроссовки там стоили 50 рублей, здесь их продавали за 1200-1500 рублей. Из Китая везли еще шубы из кролика и сурка, накручивали цену в двадцать раз. Покупателей обманывали — привозили смешанные породы животных, выдавали за норку. Очень много шуб в Китае было из дворовых котов, на месте покупателям «втирали», что это камышовый краснокнижный кот.



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Были ли толпы рэкетиров?

В сериале: первая поездка новоявленных челночниц превращается в нескончаемую череду криминальных приключений.

В жизни: в Венгрии, например, воровали цыгане и чаще мелочевку. А вообще за рубежом рэкета не было. Смотрители рынков могли взять себе что-то из товара бесплатно, но за это они присматривали за порядком и под их надзором воров почти и не было. Таможенники тоже просили мало — а челноки расплачивались даже не деньгами, а чем-то из ввозимого товара.

Строго было в случае перегруза — тогда без разговоров лишний вес изымался. Норма провоза тогда была 35 кг на человека, но всегда находились те, кто рисковал и тащил больше; когда-то прокатывало, когда-то нет. Часто челноки делили вес между собой: например, те, кто вез тяжелые мясорубки, перекладывал часть к знакомым, что везли одежду.

Бандиты тоже были. Они регулярно останавливали автобусы с челноками. В салон заходил человек, называл определенную сумму, которую нужно заплатить (в 93-94 годах — обычно 100$ с маршрутки, в которой ехали 8-12 человек), пассажиры скидывались, платили откуп и ехали дальше. За поездку останавливали один-два раза. Спиртное в дорогу брали из России, переливали в бутылки минералки. В то время никто не проверял жидкости — ни в аэропорту, ни на вокзале.

Все горело?

В сериале: на рынке, где торгуют главные героини, часто поджигают ларьки — так челноков наказывали за проступки и долги.

В жизни: пожары были. Если «челнок» отказывался платить рэкетирам, они сначала предупреждали, но после третьего предупреждения у строптивого торговца случался пожар или у него крали товар. Такое было очень много раз: горели склады, рабочие места, причем рабочее место предприниматель был обязан восстановить за свой счет в течение недели. Если и после этого челнок не платил, рядом с ним появлялись новые точки с таким же товаром, в которых цены были существенно ниже. Такие демпинговые места создавали за счет пожарных проходов, которые целиком принадлежали рэкетирам, а не администрации рынков.

Документы есть?

В сериале: героини едут за границу без загранпаспортов.

В жизни: У каждой женщины-челночницы была семья, рисковать никто не хотел, потому с документами были максимально аккуратны и осторожны. Билеты в Италию покупали в кассе, в Венгрию на маршрутку покупали на автовокзале на Украине в приграничных городах. В ОАЭ и Китай попадали только по турпутевкам через турагентство, по-другому было нельзя. Из ОАЭ и Китая везли огромные баулы с товаром, для них отдельно заказывали багажный отсек в самолете. Все визы делали официально, оформляли туристические, по Европе делали сами, в ОАЭ и Китай только через агентство. Некоторые доплачивали за ускорение сроков оформления, но это были очень редкие случаи.