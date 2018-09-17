

«ШАХТЁР-ТРЕЙЛ»: спортивное знакомство с красотами Солигорска. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.

Уникальный легкоатлетический пробег «Шахтёр-трейл» стал одним из ярких событий в торжественной программе празднования юбилея шахтерской столицы.

Участие в забеге приняли более тысячи спортсменов. Мероприятие было организовано при поддержке Белорусской федерации легкой атлетики и вошло в серию приключенческих забегов Минской области 2018.













Старт забегу был дан на участке автодороги по улице Ленина. Первыми на дистанции в 100 метров бежали юные участники – мальчики и девочки в возрасте от 5 до 8 лет. После юных спортсменов на старт вышли взрослые любители бега. Они соревновались на дистанциях в 5 км и 22 км 800м. Маршрут в 22 км 800 метров проходил не только в городской черте, но и за городом через промплощадку первого рудоуправления. Всех, кто принял в нем участие – а это более 300 человек – впечатлил необычный Солигорский «рукотворный» ландшафт – терриконы и соляные озёра.













Около двух часов понадобилось спортсменам, чтобы преодолеть непростую, но интересную и насыщенную трассу. На торжественной церемонии награждения поздравили победителей и призеров спортивного соревнования генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Иванович Головатый и председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Анатольевич Девятовский.













По итогам забега в возрастной категории 5-6 лет 1-е место завоевали Настя Федоренко и Роман Слепцов. Среди ребят 7-8 лет лучшие результаты у Ксении Бондаровец и Славы Лиса. Все юные спортсмены награждены памятными кубками.













Среди взрослых спортсменов на дистанции в 5 км первое место завоевал Алексей Амельченко, который преодолел дистанцию за 16 минут 35секунд. Среди женщин на этой же дистанции на первом месте – Анастасия Дашкевич с результатом 18 минут 56секунд. На дистанции в 22,8 чемпионом стал Владислав Прямов, который пробежал сложную трассу всего за 1 час 15минут. Среди женщин первое место завоевала Александра Шафар с результатом 1 час 25 минут. Победители и призёры награждены денежными премиями и памятными кубками.





Все участники получили положительные эмоции от забега и выразили надежду, что мероприятие станет традиционный и в следующем году соберет еще больше спортсменов.

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