

ЭХО СОБЫТИЯ. «Беларуськалий собирает друзей». Вручение наград в День Шахтера. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Виктор Пилипцов.

Около административного здания ОАО «Беларуськалий» состоялась церемония чествования тех, кто безоговорочно отдается работе. С максимальной выдержкой, отвагой. Демонстрируя высокое мастерство.

С приветственным словом к присутствующим обратился генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый. Награды были вручены молодым семьям, которые зарегистрировали свой союз накануне Дня шахтера, в юбилейный для градообразующего предприятия год.













Четыре ячейки общества поднялись на сцену для получения наград: семья Анисимовых, Молодовых, Шеховцовых, Чипурко. Также в рамках праздника награждали и ровесников города, тех, кто 26 августа 2018 года отметил 60-летний юбилей.



Стало доброй традицией в канун Дня шахтера вручать почетную награду молодым работникам Общества – Молодежную премию ОАО «Беларуськалий». В текущем году чествование лауреатов Молодежной премии, людей которые вносят весомый вклад в производство, технический прогресс, экономику и общественную жизнь предприятия прошло в шестой раз.















Звание «Лауреат молодежной премии открытого акционерного общества «Беларуськалий» было присвоено молодым работникам Общества в пяти номинациях:



— «Молодой руководитель».



— «Производство и инициатива».



— «Производство и технический прогресс».



— «Экономика и прогресс».



— «Общественная жизнь».



Территория любого предприятия – это своеобразная визитная карточка. Как театр начинается с вешалки, каждый дом начинается с двора, так и каждое подразделение ОАО «Беларуськалий» начинается с территории. На протяжении года в нашем обществе проходил конкурс по благоустройству территории. В День Шахтера победители смотра-конкурса «Благоустройство территории -2018», посвященного 60-летию предприятия получили свои заслуженные награды.















Чествовали на празднике и трудовые династии, которые из поколения в поколение передают свой опыт. Награды нашли своих героев.



Творческие номера создавали праздничную атмосферу на площадке около административного здания. Президентский оркестр Республики Беларусь, артисты белорусской эстрады, творческие работники ОАО «Беларуськалий», — День Шахтера запомнится надолго гостям праздника.



Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ». Фото — Виктор ПИЛИПЦОВ.