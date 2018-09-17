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«Беларуськалий собирает друзей». Вручение наград в День Шахтера.
18.09.2018 — Разное | Soligorsk News
28 августа 2018 22:29 7560
ЭХО СОБЫТИЯ. «Беларуськалий собирает друзей». Вручение наград в День Шахтера.
Около административного здания ОАО «Беларуськалий» состоялась церемония чествования тех, кто безоговорочно отдается работе. С максимальной выдержкой, отвагой. Демонстрируя высокое мастерство.
С приветственным словом к присутствующим обратился генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый. Награды были вручены молодым семьям, которые зарегистрировали свой союз накануне Дня шахтера, в юбилейный для градообразующего предприятия год.
Четыре ячейки общества поднялись на сцену для получения наград: семья Анисимовых, Молодовых, Шеховцовых, Чипурко. Также в рамках праздника награждали и ровесников города, тех, кто 26 августа 2018 года отметил 60-летний юбилей.
Звание «Лауреат молодежной премии открытого акционерного общества «Беларуськалий» было присвоено молодым работникам Общества в пяти номинациях:
Чествовали на празднике и трудовые династии, которые из поколения в поколение передают свой опыт. Награды нашли своих героев.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ». Фото — Виктор ПИЛИПЦОВ.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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28 августа 2018 22:29 7560 ЭХО СОБЫТИЯ. «Беларуськалий собирает друзей»....
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