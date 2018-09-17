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«Беларуськалий собирает друзей». Вручение наград в День Шахтера.

18.09.2018 — Разное | Soligorsk News  
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28 августа 2018 22:29 7560

ЭХО СОБЫТИЯ. «Беларуськалий собирает друзей». Вручение наград в День Шахтера.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Виктор Пилипцов.

Около административного здания ОАО «Беларуськалий» состоялась церемония чествования тех, кто безоговорочно отдается работе. С максимальной выдержкой, отвагой. Демонстрируя высокое мастерство.

«Беларуськалий собирает друзей». Вручение наград в День Шахтера.

С приветственным словом к присутствующим обратился генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый. Награды были вручены молодым семьям, которые зарегистрировали свой союз накануне Дня шахтера, в юбилейный для градообразующего предприятия год.

«Беларуськалий собирает друзей». Вручение наград в День Шахтера.
«Беларуськалий собирает друзей». Вручение наград в День Шахтера.
«Беларуськалий собирает друзей». Вручение наград в День Шахтера.

Четыре ячейки общества поднялись на сцену для получения наград: семья Анисимовых, Молодовых, Шеховцовых, Чипурко. Также в рамках праздника награждали и ровесников города, тех, кто 26 августа 2018 года отметил 60-летний юбилей.

Стало доброй традицией в канун Дня шахтера вручать почетную награду молодым работникам Общества – Молодежную премию ОАО «Беларуськалий». В текущем году чествование лауреатов Молодежной премии, людей которые вносят весомый вклад в производство, технический прогресс, экономику и общественную жизнь предприятия прошло в шестой раз.

«Беларуськалий собирает друзей». Вручение наград в День Шахтера.
«Беларуськалий собирает друзей». Вручение наград в День Шахтера.
«Беларуськалий собирает друзей». Вручение наград в День Шахтера.

Звание «Лауреат молодежной премии открытого акционерного общества «Беларуськалий» было присвоено молодым работникам Общества в пяти номинациях:

— «Молодой руководитель».

— «Производство и инициатива».

— «Производство и технический прогресс».

— «Экономика и прогресс».

— «Общественная жизнь».

Территория любого предприятия – это своеобразная визитная карточка. Как театр начинается с вешалки, каждый дом начинается с двора, так и каждое подразделение ОАО «Беларуськалий» начинается с территории. На протяжении года в нашем обществе проходил конкурс по благоустройству территории. В День Шахтера победители смотра-конкурса «Благоустройство территории -2018», посвященного 60-летию предприятия получили свои заслуженные награды.

«Беларуськалий собирает друзей». Вручение наград в День Шахтера.
«Беларуськалий собирает друзей». Вручение наград в День Шахтера.
«Беларуськалий собирает друзей». Вручение наград в День Шахтера.

Чествовали на празднике и трудовые династии, которые из поколения в поколение передают свой опыт. Награды нашли своих героев.

Творческие номера создавали праздничную атмосферу на площадке около административного здания. Президентский оркестр Республики Беларусь, артисты белорусской эстрады, творческие работники ОАО «Беларуськалий», — День Шахтера запомнится надолго гостям праздника.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ». Фото — Виктор ПИЛИПЦОВ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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28 августа 2018 22:29 7560 ЭХО СОБЫТИЯ. «Беларуськалий собирает друзей»....
 
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