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Лазерное шоу и фейерверк в честь 60-летия г. Солигорска и Дня ШАХТЁРА. ВИДЕОФАКТ.
18.09.2018 — Разное | Soligorsk News
28 августа 2018 17:36 9198
ВИДЕОФАКТ. Лазерное шоу и фейерверк в честь 60-летия г. Солигорска и Дня ШАХТЁРА.
Заключительным аккордом праздника в честь 60-летнего юбилея г. Солигорска и Дня Шахтера стали яркое лазерное шоу и зрелищный фейерверк. Под ритмичный музыкальный аккомпанемент небо над Солигорском осветилось разноцветными огнями.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ». Видео — Татьяна ПАНИНА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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28 августа 2018 17:36 9198 ВИДЕОФАКТ. Лазерное шоу и фейерверк в честь 60-летия г....
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