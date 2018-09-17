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Лазерное шоу и фейерверк в честь 60-летия г. Солигорска и Дня ШАХТЁРА. ВИДЕОФАКТ.

18.09.2018 — Разное | Soligorsk News  
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28 августа 2018 17:36 9198

ВИДЕОФАКТ. Лазерное шоу и фейерверк в честь 60-летия г. Солигорска и Дня ШАХТЁРА.

Автор: Эдуард Кидяев. Видео: Татьяна ПАНИНА.

Заключительным аккордом праздника в честь 60-летнего юбилея г. Солигорска и Дня Шахтера стали яркое лазерное шоу и зрелищный фейерверк. Под ритмичный музыкальный аккомпанемент небо над Солигорском осветилось разноцветными огнями. 

Лазерное шоу и фейерверк в честь 60-летия г. Солигорска и Дня ШАХТЁРА. ВИДЕОФАКТ.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ». Видео — Татьяна ПАНИНА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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28 августа 2018 17:36 9198 ВИДЕОФАКТ. Лазерное шоу и фейерверк в честь 60-летия г....
 
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