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В ходе общественного обсуждения порядка идентификации пользователей интернет-ресурса поступило всего 16 обращений – Мининформ

18.09.2018 14:10 — Разное | Интерфакс  
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В ходе общественного обсуждения положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса поступило 16 обращений, сообщили в министерстве информации Беларуси.

"По проекту постановления поступило 16 обращений. 10 из поступивших обращений не содержат предложений или содержат предложения, не относящиеся к предмету правового регулирования обсуждаемого проекта постановления правительства", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Остальные 6 предложений "будут дополнительно проанализированы в ходе доработки проекта нормативного правового акта", добавили там.

Предложения принимались до 14 сентября.

Как сообщалось, данным постановлением предлагается идентифицировать пользователей, размещающих информационные сообщения и материалы на интернет-ресурсах, в том числе комментарии, по их абонентскому номеру.

Проект положения предполагает, что владелец интернет-ресурса сможет собирать, обрабатывать, хранить и предоставлять персональные данные пользователя (ФИО, пол, число, месяц, год и место его рождения, адрес электронной почты, сведения о дате и времени размещения на интернет-ресурсе сообщений и/или материалов, включая идентификационные сведения об абонентских устройствах пользователей (МАС-адрес, внутренние и внешние IP-адреса).

Он будет обязан предоставить данную информацию по требованию органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, Комитета государственного контроля, министерства информации, налоговых органов, судов в порядке, установленном законодательством Беларуси.

Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 декабря 2018 года.

Как сообщалось, обязательная идентификация пользователей интернет-ресурсов предусматривается новой редакцией закона "О средствах массовой информации", который должен вступить в силу с 1 декабря 2018 года.

Данный законопроект вызвал критику Белорусской ассоциации журналистов и независимых СМИ. Они высказывали опасения, что этим документом может быть усилен госконтроль в медиасфере страны.

 
 
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В ходе общественного обсуждения положения о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса поступило 16 обращений, сообщили в министерстве...
 
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