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Налоговый маневр в нефтяной отрасли не должен идти в ущерб компаниям и потребителям топлива - Медведев

18.09.2018 14:02 — Разное | Интерфакс  
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Налоговый маневр в нефтяной сфере не должен идти в ущерб компаниям и потребителям топлива, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник на совещании по вопросам стимулирования добычи нефти и развития нефтедобывающей отрасли.

"Очевидно, что вопросы стимулирования отрасли невозможно рассматривать в отрыве от сложившегося налогового режима. В том числе в связи с налоговым маневром в нефтяной отрасли. У Дмитрия Николаевича (Козака - ИФ) было совещание, обсуждалась необходимость определенной корректировки отдельных параметров налогового маневра. Общая позиция заключается в том, что изменение налогообложения отрасли не должно идти в ущерб ни нефтяным компаниям, ни российским потребителям нефтепродуктов. Весной этого года у нас уже складывалась непростая ситуация с ценами на топливо", - отметил глава правительства.

Повторения событий, связанных с резким ростом цен на топливо, допустить нельзя, подчеркнул он.

"Надеюсь, главы нефтяных компаний услышали правительство по стабилизации ситуации на внутреннем рынке, и применять заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты не придется", - сказал премьер-министр.

В совещании принимают участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, заместители председателя правительства Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих, а также руководители профильных компаний.

 
 
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Налоговый маневр в нефтяной сфере не должен идти в ущерб компаниям и потребителям топлива, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник на совещании по...
 
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